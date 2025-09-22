Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Hiljade demonstranata i štrajkača izašlo je danas na ulice Italije u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, a neki su i upali u centralnu železničku stanicu u Milanu.

U ovom gradu su tenzije eksalirale kada su desetine demonstranata u crnom, sa palicama u rukama, pokušale da razbiju glavni ulaz u centralnu železničku stanicu, bacajući dimne bombe, boce i kamenice na policiju, koja im je odgovorila biber sprejom i rasterala ih. U Rimu se ispred glavne železničke stanice okupilo oko 20.000 ljudi da protestuje zbog sve užasnije humanitarne situacije u Gazi. U Bolonji, policija je vodenim topovima razbila masu demonstranata koja je