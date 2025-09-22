Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Novi magazin pre 17 minuta  |  Beta
Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Hiljade demonstranata i štrajkača izašlo je danas na ulice Italije u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, a neki su i upali u centralnu železničku stanicu u Milanu.

U ovom gradu su tenzije eksalirale kada su desetine demonstranata u crnom, sa palicama u rukama, pokušale da razbiju glavni ulaz u centralnu železničku stanicu, bacajući dimne bombe, boce i kamenice na policiju, koja im je odgovorila biber sprejom i rasterala ih. U Rimu se ispred glavne železničke stanice okupilo oko 20.000 ljudi da protestuje zbog sve užasnije humanitarne situacije u Gazi. U Bolonji, policija je vodenim topovima razbila masu demonstranata koja je
Beta pre 22 minuta
RTS pre 22 minuta
Nova pre 52 minuta
Radio sto plus pre 22 minuta
Euronews pre 21 minuta
Politika pre 32 minuta
N1 Info pre 1 sat
Danas pre 17 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 3 sata