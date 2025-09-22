Cena keksa u evropskoj zemlji drastično skočila: Rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Od kraja avgusta cene "spekulas" keksa u Nemačkoj su drastično skočile, pa se njihove zalihe na rafovima prodavnica gomilaju, prenose danas nemački mediji.

Prema kalkulaciji Instituta NIQ za istraživanje tržišta, ova vrsta keksa je poskupela za čak 71 odsto u odnosu na 2021, prenosi Bild. Generalno gledano, cene božićnih biskvita su povećane za 64 odsto u poređenju sa 2021. godinom. Najveći proizvođač "spekulas" keksa, kompanija Borggreve iz Donje Saksonije, naplaćuje pakovanje od 600 grama 1,69 evra, dok je ono pre četiri godine koštalo evro i devet centi. Direktor kompanije, Gerit Vrilink, pripisuje to porastu cena