Cena keksa u evropskoj zemlji drastično skočila: Rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Blic pre 3 sata
Cena keksa u evropskoj zemlji drastično skočila: Rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Od kraja avgusta cene "spekulas" keksa u Nemačkoj su drastično skočile, pa se njihove zalihe na rafovima prodavnica gomilaju, prenose danas nemački mediji.

Prema kalkulaciji Instituta NIQ za istraživanje tržišta, ova vrsta keksa je poskupela za čak 71 odsto u odnosu na 2021, prenosi Bild. Generalno gledano, cene božićnih biskvita su povećane za 64 odsto u poređenju sa 2021. godinom. Najveći proizvođač "spekulas" keksa, kompanija Borggreve iz Donje Saksonije, naplaćuje pakovanje od 600 grama 1,69 evra, dok je ono pre četiri godine koštalo evro i devet centi. Direktor kompanije, Gerit Vrilink, pripisuje to porastu cena
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Cena keksa u Nemačkoj drastično skočila, rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Cena keksa u Nemačkoj drastično skočila, rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Telegraf pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nemačka

Ekonomija, najnovije vesti »

Ova vozila su glavna meta lopova! Evo zbog čega ih kradljivci najčešće biraju: Visoko cenjena japanska marka posebno na udaru…

Ova vozila su glavna meta lopova! Evo zbog čega ih kradljivci najčešće biraju: Visoko cenjena japanska marka posebno na udaru

Kurir pre 27 minuta
Cena keksa u Nemačkoj drastično skočila, rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Cena keksa u Nemačkoj drastično skočila, rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Telegraf pre 21 minuta
Nedeljnik: Gasprom izašao iz vlasništva u NIS, druga kompanija iz Gazprom grupe sada ima 11,3 odsto kapitala

Nedeljnik: Gasprom izašao iz vlasništva u NIS, druga kompanija iz Gazprom grupe sada ima 11,3 odsto kapitala

Danas pre 1 sat
Nove iluzije vlasti o penzijama i BDP-u

Nove iluzije vlasti o penzijama i BDP-u

Radar pre 1 sat
Cena keksa u evropskoj zemlji drastično skočila: Rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Cena keksa u evropskoj zemlji drastično skočila: Rafovi puni, niko neće da ga kupuje

Blic pre 3 sata