Jutro prohladno, dan vreo! Danas temperatura do čak 33 stepena, RHMZ upozorava na jednu opasnu pojavu

Blic pre 38 minuta
U Srbiji će danas, posle prohladnog jutra, tokom dana biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, pa će najviša dnevna temperatura iznositi od 29 do 33 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ujutro će biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, s najnižom temperaturom od osam do 20 stepeni Celzijusa. U toku dana biće sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, s vetrom slabim i umerenim, u košavskom području povremeno jakim, južnim i jugoistočnim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. I u Beogradu će biti sunčano i toplo uz
Poslednjeg dana leta toplo i veoma vetrovito, u celoj zemlji temperatura viša od 30 stepeni

N1 Info pre 3 minuta
Vreme u Kragujevcu: Sunčano do 28 stepeni

Infozija pre 8 minuta
Poslednji dan leta u Novom Sadu sunčan i veoma topao

Radio 021 pre 28 minuta
Septembarski toplotni talas Prvog dana jeseni temperatura do 33 stepena ali ne u svim delovima zemlje

Dnevnik pre 8 minuta
Veoma toplo za ovaj period godine, sa temperaturom do 33 stepena

RTV pre 1 sat
Prohladno jutro, temperatura do 33 stepena

RTS pre 1 sat
