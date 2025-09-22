Danas je jesenja ravnodnevica, ali evo kog datuma će u Srbiji dan i noć trajati isto

Još jedno leto je ostalo za nama. Stigla je jesen, a sa njom na severnu hemisferu stigla je i jesenja ravnodnevica, ali moramo sačekati još nekoliko dana da se u potpunosti izjednače dužine dana i noći.

Jesenja ravnodnevica predstavlja trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator, krećući se ka jugu, a dani postaju kraći od noći. Ovaj trenutak će se desiti večeras u 20.19 sati po našem vremenu i uzrokovano je kretanjem Zemlje duž njene orbite, postepeno naginjući severnu hemisferu od Sunca. Naziv ravnodnevica potiče od latinskog "aequus", što znači jednako i "nox", odnosno "noć". Otuda se kaže da je ravnodnevica kada su dan i noć iste dužine, što bi bilo tačno da