Leto, zbogom! Sutra zvanično počinje jesen: Evo u koliko sati se menja godišnje doba

Blic pre 6 sati
Jesen počinje sutra u 20.19 časova, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Kako je navedeno, u isto vreme će za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi proleće. Na dan početka jeseni, Sunce u Beogradu izlazi u 6:25 časova, a zalazi u 18:35 časova, što znači da će obdanica da traje 12:10 časova, a noć 11:50 časova. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju. (Tanjug)
RTV pre 1 sat
