Danas počinje jesen: Obdanica i noć skoro jednaki

Jesen počinje danas u 20.19 časova, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

U isto vreme će za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi proleće. Na dan početka jeseni, sunce u Beogradu izlazi u 6.25 časova, a zalazi u 18.35 časova, što znači da će obdanica da traje 12.10 časova, a noć 11.50 časova. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju.