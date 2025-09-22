"Mačka se ugojila dva kilograma": Aleksandra Mladenović se slikala u providnoj haljini, a veš ispod nje samo seva: Priznala da više nije na dijeti

Pevačica Aleksandra Mladenović nasmejala je sve nakon što se snimila u ogledaju, te je priznala da je nabacila dva kilograma.

Ona je naime, pozirala u providnoj toaleti, a ispod nje se sve vreme nazirao veš, kako se jasno vidi na slikama i snimcima. Aleksandra je ranije govorila da je na dijeti, ali često zbog mnogo nastupa i tempa koji je prezahtevan, sa istom mora da prekine. Inače, Aleksandra se nedavno se pomirila sa bivšim dečkom i navodno već planira svadbu. - Aleksandra i Darko su nakon raskida ostali u dobrim, prijateljskim odnosima i povremeno su se čuli, sve dok on nije odlučio