Oprostite se od leta: Od ovog dana sve se menja, đenovski ciklon hita ka Srbiji: Temperatura pada za 15 stepeni (radarski snimci)

Sunčanom i toplom vremenu moći ćemo da se radujemo do srede, 24. septembra, nakon čega nam stiže promena vremena i pravi dolazak jesenjih dana, najavio je meteorolog Marko Čubrilo. Đenovski ciklon donosi nam hladnije vreme, kišu i pad temperatura, a evo kako će se kretati temperature.

"Sve do sledeće srede preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo. Duvaće slab, povremeno i umeren južni i jugoistočni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od 5 do 18 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi biti iznad proseka i trebali bi se kretati od 26 do 31 stepen Celzijusa, na jugu Hercegovine i koji stepen više", najavio je meteorolog Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu. Kako ističe, do srede ostajemo u letnjem režimu vremena, a zatim