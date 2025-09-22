Poznati lanac pekara pred bankrotom: Posle 74 godine postojanja zapali u finansijsku krizu

Blic
Talas insolvencija pogodio je i pekarski lanac Leifert sa 40 filijala i 220 zaposlenih. Tradicionalna pekara zapala je u stečaj i bori se za opstanak.

Porodična firma sa dugom tradicijom posle 74 godine upala je u finansijske probleme. Pekara Leifert iz Gifhorna u Nemačkoj pokrenula je postupak insolventnosti u sopstvenoj režiji. Kako su rekli, razlog za ovo su rastući troškovi energije i sirovina, slaba privreda. - Pekarska industrija suočava se sa velikim izazovima - kaže stručnjak za sanaciju Joahim Valteršajd, koji vodi proces kao generalni punomoćnik i dodaje: - Uz sopstvenu upravu stvaramo osnovu da se
Kurir
