Dekanka Kovačević: Univerzitet ne sedi skrštenih ruku, EU mora da reaguje

Danas pre 9 sati  |  Beta
Dekanka Kovačević: Univerzitet ne sedi skrštenih ruku, EU mora da reaguje

Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević izjavila je danas da očekuje da će vlasti u Srbiji nastaviti da pokušavaju da otpor građana slome represijom, da domaći univerziteti po tom pitanju „ne sede skrštenih ruku“, kao i da Evropska unija mora da reaguje na eskalaciju nasilja prema studentima.

Ona je, gostujući u Utisku nedelje, navela da stoji pri svojoj nedavnoj oceni da je „režim pao“, da je pitanje koliko će njegov odlazak trajati, a da je sada ključno da građani spreče da „dođe do prolivanja krvi u tom odlasku“. „To što neko misli da ostavi utisak da vlada situacijom, i da će biti u stanju da sprovodi represiiju nad svojim građanima, je varka. Mi sa univerziteta, govorim u svoje ime, ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo međunarodnu zajednicu…
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dekanka Fakulteta političkih nauka: Ovaj režim je pao, pitanje je koliko će njegov odlazak trajati

Dekanka Fakulteta političkih nauka: Ovaj režim je pao, pitanje je koliko će njegov odlazak trajati

Radio 021 pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEU

Društvo, najnovije vesti »

GSP: Bez gužvi u Beogradu, završena druga faza radova na Slaviji

GSP: Bez gužvi u Beogradu, završena druga faza radova na Slaviji

N1 Info pre 8 minuta
Danas počinje jesen: Kakvo će vreme biti u toku dana?

Danas počinje jesen: Kakvo će vreme biti u toku dana?

Danas pre 3 minuta
Ko je ugasio Privrednik

Ko je ugasio Privrednik

Danas pre 33 minuta
Zašto je insulinska rezistencija sve češća i kako da je prepoznate na vreme

Zašto je insulinska rezistencija sve češća i kako da je prepoznate na vreme

Danas pre 33 minuta
Danas počinje jesen: Obdanica i noć skoro jednaki

Danas počinje jesen: Obdanica i noć skoro jednaki

Radio 021 pre 28 minuta