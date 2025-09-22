Dekanka Kovačević: Univerzitet ne sedi skrštenih ruku, EU mora da reaguje

Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević izjavila je danas da očekuje da će vlasti u Srbiji nastaviti da pokušavaju da otpor građana slome represijom, da domaći univerziteti po tom pitanju „ne sede skrštenih ruku“, kao i da Evropska unija mora da reaguje na eskalaciju nasilja prema studentima.

Ona je, gostujući u Utisku nedelje, navela da stoji pri svojoj nedavnoj oceni da je „režim pao“, da je pitanje koliko će njegov odlazak trajati, a da je sada ključno da građani spreče da „dođe do prolivanja krvi u tom odlasku“. „To što neko misli da ostavi utisak da vlada situacijom, i da će biti u stanju da sprovodi represiiju nad svojim građanima, je varka. Mi sa univerziteta, govorim u svoje ime, ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo međunarodnu zajednicu…