Mlađi brat princa Filipa se oženio (FOTO)

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Mlađi brat princa Filipa Karađorđevića Aleksandar se oženio, objavljeno je na sajtu kraljevske porodice Srbije.

Princ Aleksandar se večnao sa dr Vesnom Jelić. Crvkeno venčanje obavljeno u subotu, 20. septembra, u mestu Viljamanrike de la Kondesa, u blizini Sevilje u Španiji, u mestu u kome su se večali nekad Filipov i Aleksandrov otac, Aleksandar Karađorđević sa njihovom majkom princezom Marijom od Orleana. Kumovi na crkvenom venčanju bili su braća mladenaca, odnosno princ Filip Karađorđević i Aleksandar Jelić. Građansko venčanje obavljeno je u Kraljevskom Dvoru u Beogradu
