Mlađi brat princa Filipa se oženio (FOTO)

Mlađi brat princa Filipa Karađorđevića Aleksandar se oženio, objavljeno je na sajtu kraljevske porodice Srbije.

Princ Aleksandar se večnao sa dr Vesnom Jelić. Crvkeno venčanje obavljeno u subotu, 20. septembra, u mestu Viljamanrike de la Kondesa, u blizini Sevilje u Španiji, u mestu u kome su se večali nekad Filipov i Aleksandrov otac, Aleksandar Karađorđević sa njihovom majkom princezom Marijom od Orleana. Kumovi na crkvenom venčanju bili su braća mladenaca, odnosno princ Filip Karađorđević i Aleksandar Jelić. Građansko venčanje obavljeno je u Kraljevskom Dvoru u Beogradu