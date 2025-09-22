Posečena stabla „prijateljstva sa Azerbejdžanom“: Građani sumnjaju, zbog vojne parade (VIDEO)

Mlada stabla koja su posađena 2023. godine kao znak prijateljstva Srbije i Azerbejdžana, pretpostavlja se da su isečena zbog vojne parade koja je održana u subotu.

Oko 30 mladih stabala posečeno je u parku Ušće, na lokaciji gde je održana vojna parada „Snaga jedinstva“- Stotinak mladih stabala posađeno je 2023. na ovoj lokaciji kao znak prijateljstva Srbije i Azerbejdžana, a dokaz tome je i spomen tabla na kojoj su ove informacije napisane. Pretpostavka je, kako javlja reporterka N1, da su ona posečena kako bi bilo više prostora za građane koji su imali dozvolu da prisustvuju vojnoj paradi, a koji su ostajali upravo na ovom