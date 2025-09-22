Stiže potpuna promena Novo upozorenje RHMZ: Temperatura pada i do 10 stepeni, vraćaju se košava i kiša! Pale se alarmi širom Srbije

Upravo objavljena nova prognoza i upozorenje RHMZ, tmurni oblaci će uskoro prekriti nebo u ovim krajevima Srbija i danas uživa u letnjem vremenu, uz sunčane intervale i temperature koje se penju i do 33°C, ali već od sredine nedelje stiže potpuna promena vremena, upozorava RHMZ.

U ponedeljak, 22. septembra, očekuje se sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama između 29 i 33 stepena. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata povremeno i olujni udari. Za utorak, 23. septembar, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme, ali se tokom večeri na severu i zapadu Srbije očekuje umereno naoblačenje, bez padavina. Najviša temperatura biće ponovo i do 33°C. Prava promena stiže od srede,