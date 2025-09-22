Nbs: Priliv doznaka u Srbiju za šest meseci 2,34 milijardi evra

Priliv doznaka u Srbiju je u periodu januar - jun 2025, prema platnobilansnim podacima Narodne banke Srbije (NBS), iznosio 2,3429 milijardi evra i bio je nešto manji u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosio 2,541 milijardi evra.

Kako pokazuju podaci NBS, lični transferi u Srbiji su u ovom periodu bili 7,8 odsto manji međugodišnje. Na osnovu podataka o geografskoj strukturi doznaka u toku perioda januar - jun 2025. struktura doznaka ostala je stabilna kao prethodnih godina i najviše doznaka došlo je iz zemalja iz kojih tradicionalno stiže najveći deo doznaka u Srbiju, a to su Nemačka (24,7 odsto), Švajcarska (12,5 odsto), Austrija (devet odsto), SAD (7,1 odsto) i Hrvatska (5,9 odsto). NBS