Dijaspora ove godine slala manje novca u Srbiju

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Dijaspora ove godine slala manje novca u Srbiju

Priliv doznaka u Srbiju je u periodu januar-jun 2025, prema podacima Narodne banke Srbije, iznosio 2,3429 milijardi evra i bio je nešto niži u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosio 2,541 milijardi.

Kako pokazuju podaci NBS, lični transferi u Srbiji su u ovom periodu bili 7,8 odsto manji međugodišnje. Na osnovu podataka o geografskoj strukturi doznaka u toku perioda januar - jun 2025. struktura doznaka ostala je stabilna kao prethodnih godina i najviše doznaka došlo je iz zemalja iz kojih tradicionalno stiže najveći deo doznaka u Srbiju, a to su Nemačka (24,7 odsto), Švajcarska (12,5 odsto), Austrija (devet odsto), SAD (7,1 odsto) i Hrvatska (5,9 odsto). NBS
Ključne reči

HrvatskaNBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijeAustrijaŠvajcarskaNemačka

