Uhapšeni osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva: Sumnja se da su izvršili milionsku utaju poreza

U zajedničkoj akciji Sektora poreske policije, Odseka za operativni rad Smederevo, i policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Smederevo, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, 16. 09. 2025. godine dva lica lišena su slobode zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo poreska utaja u iznosu većem od 16,9 miliona dinara. Postoji osnovana sumnja da je osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva, u