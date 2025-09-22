Drama zbog upada ruskih aviona na Baltik! Nato upozorava, danas hitan sastanak! (foto)

Estonsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da će se na njegov zahtev danas održati vanredni sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), zbog upada tri ruska aviona u estonski vazdušni prostor.

Tri ruska lovca Mig-31 ušla su u estonski vazdušni prostor iznad zaliva Finske i tu se zadržala 12 minuta, upozorili su u petak Estonija i NATO. "Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN biće održan 22. septembra kao odgovor na flagrantno kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane Rusije u petak", saopštillo je danas estonsko Ministarstvo spoljnih poslova. Prvi put se događa da Estonija, koja je pristupila UN pre 34 godine i koja je članica EU i NATO, a snažno
