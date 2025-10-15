Stejt department ponovo o Kosovu i Srbiji: "Tramp okončao osam ratova za osam meseci" (foto)

Fotografija sa natpisom "Predsednik Tramp: Predsednik mira“ podeljena je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Stejt departmenta SAD, predstavljajući američkog predsednika Donalda Trampa kao lidera koji je "okončao osam ratova za osam meseci“.

Na objavljenoj fotografiji se navode zemlje u kojima je Tramp, kako piše, posredovao u okončanju sukoba: Kambodža-Tajland, Kosovo -Srbija, Kongo-Ruanda, Pakistan-Indija, Izrael i Iran, Jermenija-Azerbejdžan, Egipat-Etiopija, kao i Izrael-Hamas. Ovo je inače sedmi put da Tramp, ili neko iz zvaničnih institucija, spomene Srbiju. Do sada je to činio lično Tramp, od sredine juna do polovine jula čak šest puta je hvalio sebe kao mirotvorca između Srbije i Kosova: