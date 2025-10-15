Stejt department ponovo o Kosovu i Srbiji: "Tramp okončao osam ratova za osam meseci" (foto)

Blic pre 1 sat
Stejt department ponovo o Kosovu i Srbiji: "Tramp okončao osam ratova za osam meseci" (foto)

Fotografija sa natpisom "Predsednik Tramp: Predsednik mira“ podeljena je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Stejt departmenta SAD, predstavljajući američkog predsednika Donalda Trampa kao lidera koji je "okončao osam ratova za osam meseci“.

Na objavljenoj fotografiji se navode zemlje u kojima je Tramp, kako piše, posredovao u okončanju sukoba: Kambodža-Tajland, Kosovo -Srbija, Kongo-Ruanda, Pakistan-Indija, Izrael i Iran, Jermenija-Azerbejdžan, Egipat-Etiopija, kao i Izrael-Hamas. Ovo je inače sedmi put da Tramp, ili neko iz zvaničnih institucija, spomene Srbiju. Do sada je to činio lično Tramp, od sredine juna do polovine jula čak šest puta je hvalio sebe kao mirotvorca između Srbije i Kosova:
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Stejt department ponovo o “ratu” Srbije i Kosova (FOTO)

Stejt department ponovo o “ratu” Srbije i Kosova (FOTO)

Vesti online pre 1 sat
Stejt depratment objavio: Tramp okončao osam ratova za osam meseci, među njima i Kosovo-Srbija

Stejt depratment objavio: Tramp okončao osam ratova za osam meseci, među njima i Kosovo-Srbija

Nova pre 2 sata
Stejt depratment: "Tramp okončao osam ratova za osam meseci - među njima i Kosovo-Srbija"

Stejt depratment: "Tramp okončao osam ratova za osam meseci - među njima i Kosovo-Srbija"

Radio 021 pre 2 sata
Stejt department ponovo spominje Kosovo i Srbiju: Tramp okončao osam ratova za osam meseci

Stejt department ponovo spominje Kosovo i Srbiju: Tramp okončao osam ratova za osam meseci

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIranIzraelHamasEgipatPakistanFacebookTajlandEtiopijaIndijaRuandaFejsbukDonald TrampJermenijaAzerbejdžan

Svet, najnovije vesti »

Tražiće izručenje Bašara Al Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Tražiće izručenje Bašara Al Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Blic pre 24 minuta
Šest pakistanskih paravojnih vojnika poginulo u sukobu blizu avganistanske granice

Šest pakistanskih paravojnih vojnika poginulo u sukobu blizu avganistanske granice

RTV pre 14 minuta
Ministri odbrane NATO danas u Briselu o jačanju vojne podrške Ukrajini

Ministri odbrane NATO danas u Briselu o jačanju vojne podrške Ukrajini

Blic pre 33 minuta
"Uklonili su mi kosu": Tramp pobesneo zbog svoje fotografije na naslovnoj strani: "Izbor je užasan" (foto)

"Uklonili su mi kosu": Tramp pobesneo zbog svoje fotografije na naslovnoj strani: "Izbor je užasan" (foto)

Blic pre 23 minuta
Sijarto: Napad na naftovod "Družba" je napad na suverenitet Mađarske

Sijarto: Napad na naftovod "Družba" je napad na suverenitet Mađarske

RTV pre 19 minuta