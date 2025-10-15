Stejt department ponovo spominje Kosovo i Srbiju: Tramp okončao osam ratova za osam meseci

Fotografija sa natpisom „Predsednik Tramp: Predsednik mira“ podeljena je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Stejt departmenta SAD, predstavljajući američkog predsednika Donalda Trampa kao lidera koji je „okončao osam ratova za osam meseci“.

Na objavljenoj fotografiji se navode zemlje u kojima je Tramp, kako piše, posredovao u okončanju sukoba: Kambodža-Tajland, Kosovo -Srbija, Kongo-Ruanda, Pakistan-Indija, Izrael i Iran, Jermenija-Azerbejdžan, Egipat-Etiopija, kao i Izrael-Hamas. Објава коју дели U.S. Department of State (@statedept)