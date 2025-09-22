Ova vozila su glavna meta lopova! Evo zbog čega ih kradljivci najčešće biraju: Visoko cenjena japanska marka posebno na udaru…

Prošle godine u Nemačkoj je ukradeno više od 14.000 automobila, a ukupna šteta je premašila 293 miliona evra.

Podaci iz najnovije statistike Nemačkog udruženja osiguravača (GDV) pokazuju da je broj krađa smanjen za tri procenta u odnosu na 2023. godinu, ali rizik ostaje visok, sa prosečno skoro 40 vozila koja dnevno nestaju sa ulica i parkinga. Najčešće mete nisu jeftini gradski automobili, već terenci i modeli premijum klase. Tojota je posebno na udaru: čak četiri njena modela su bila među deset najčešće kradenih. Najopasnija situacija je za vlasnike Lend Kruzera, a