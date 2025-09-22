Putin opasno zapretio: "Rusija je spremna da odgovori na sve pretnje i to ne rečima"

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi dopuštanje da sporazum Novi STARTistekne bila velika greška.

Dodao je da je Rusijaspremna da nastavi da se pridržava sporazuma Novi START o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine. Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje. Kao primer, Putin je naveo