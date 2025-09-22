Putin nudi produženje poslednjeg sporazuma o nuklearnom oružju sa SAD

Ruski predsednik Vladimir Putin ponudio je u ponedeljak produženje Novog START sporazuma Moskve i Vašingtona – poslednjeg preostalog sporazuma o nuklearnom naoružanju dve zemlje – koji ističe u februaru.

Govoreći na sastanku svog savetodavnog Saveta bezbednosti, Putin je rekao da bi dozvoljavanje da sporazum istekne imalo negativne posledice po globalnu stabilnost. "Rusija je spremna da nastavi da se pridržava centralnih kvantitativnih ograničenja Novog START sporazuma na godinu dana od 5. februara 2026. godine", rekao je Putin. On je dodao da bi SAD trebalo da učine isto. "Verujemo da će ova mera biti održiva samo ako SAD postupaju na sličan način i ne preduzimaju