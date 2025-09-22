Hitno se oglasio Putin: "Spremni smo da uzvratimo"

Rusija smatra da će koraci za poštovanje ograničenja iz Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START) biti efikasni ako Sjedinjene Američke Države uzvrate na isti način, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je, tokom sastanka sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije, naglasio da će poštovanje ograničenja prema Novom START sporazumu postati održivo samo pod uslovom da SAD ne preduzimaju korake "koji potkopavaju ili krše postojeći balans potencijala odvraćanja". On je kazao da će Rusija odlučiti da li će zadržati dobrovoljna samoograničenja u okviru Novog START sporazuma, prenose RIA Novosti. Prema njegovim rečima, Rusija nema interes da podstakne trku u