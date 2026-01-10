Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Kurir pre 49 minuta  |  Beta
Krivični sud u Montobanu na jugu Francuske osudio je 74-godišnjeg muškarca koji je razbio jaje o glavu lidera ekstremno desničarske stranke Nacionalno okupljanja Žordana Bardele tokom potpisivanja knjige krajem novembra, na šestomesečnu uslovnu kaznu zatvora i novčanu kaznu.

Sudije su osudile optuženog, 74-godišnjeg penzionisanog poljoprivrednika, na ukupno 1.000 evra, naložile mu da plati 500 evra odštete Bardeli za štetu nanesenu njegovom ugledu i 600 evra za pokrivanje sudskih troškova. Na optuženičkoj klupi, penzioner Žan-Pol čije prezime nije saopšteno, rekao je da žali zbog svog postupka, izvinio se Bardela i dodao da je gađao njegova stranku, nije hteo njega da povredi, preneli su francuski mediji. Tokom potpisivanja knjige
