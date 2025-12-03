Dablin daje Ukrajini novac za "neubojitu" vojnu pomoć: Dodatni iznos je u visini 9,3 odsto godišnjeg vojnog budžeta
Kurir pre 50 minuta | Beta)
Irska je obećala dodatnih 125 miliona evra finansijske podrške Ukrajini, uključujući 25 miliona evra za pomoć u obnavljanju i zaštiti energetskog sistema, preneo je britanski list Gardijan.
Poređenja radi, Irska ima godišnji vojni budžet od 1,35 milijardi evra. "Dodatnih 100 miliona evra neubojite vojne pomoći biće na raspolaganju kako bi se pomoglo Ukrajini da izdrži neselektivne noćne napade ruskih raketa i dronova. Irska će takođe obezbediti 25 miliona evra za snabdevanje Ukrajine energijom, kako bi se suprotstavila ciničnim i bezosećajnim napadima Rusije", rekao je predsednik Vlade Irske Majkl Martin. Dodao je da podrška Irske narodu Ukrajine