Dablin daje Ukrajini novac za "neubojitu" vojnu pomoć: Dodatni iznos je u visini 9,3 odsto godišnjeg vojnog budžeta

Kurir pre 50 minuta  |  Beta)
Dablin daje Ukrajini novac za "neubojitu" vojnu pomoć: Dodatni iznos je u visini 9,3 odsto godišnjeg vojnog budžeta

Irska je obećala dodatnih 125 miliona evra finansijske podrške Ukrajini, uključujući 25 miliona evra za pomoć u obnavljanju i zaštiti energetskog sistema, preneo je britanski list Gardijan.

Poređenja radi, Irska ima godišnji vojni budžet od 1,35 milijardi evra. "Dodatnih 100 miliona evra neubojite vojne pomoći biće na raspolaganju kako bi se pomoglo Ukrajini da izdrži neselektivne noćne napade ruskih raketa i dronova. Irska će takođe obezbediti 25 miliona evra za snabdevanje Ukrajine energijom, kako bi se suprotstavila ciničnim i bezosećajnim napadima Rusije", rekao je predsednik Vlade Irske Majkl Martin. Dodao je da podrška Irske narodu Ukrajine
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Pet sati pregovora u Kremlju – Rusi i Amerikanci oprezni optimisti, rat u Ukrajini se nastavlja

Pet sati pregovora u Kremlju – Rusi i Amerikanci oprezni optimisti, rat u Ukrajini se nastavlja

RTS pre 1 sat
Moskva nije spremna ni na kakav ustupak! Zvaničnik NATO: Rusija održava svoje teritorijalne zahteve

Moskva nije spremna ni na kakav ustupak! Zvaničnik NATO: Rusija održava svoje teritorijalne zahteve

Kurir pre 1 sat
Avanture mačka Teodosa: Zaboravljen u vozu, proputovao skoro celu Rusiju

Avanture mačka Teodosa: Zaboravljen u vozu, proputovao skoro celu Rusiju

Politika pre 1 sat
Završen sastanak Putina s američkim pregovaračima, neki američki predlozi za Rusiju nisu prihvatljivi

Završen sastanak Putina s američkim pregovaračima, neki američki predlozi za Rusiju nisu prihvatljivi

Danas pre 3 sata
Sibiha: Putin daje izjave koje pokazuju da nije spreman da okonča rat u Ukrajini

Sibiha: Putin daje izjave koje pokazuju da nije spreman da okonča rat u Ukrajini

Politika pre 2 sata
Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Beta pre 3 sata
Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Danas pre 3 sata

Ključne reči

BudžetUkrajinaIrskaRusijaGardijanvolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Pet sati pregovora u Kremlju – Rusi i Amerikanci oprezni optimisti, rat u Ukrajini se nastavlja

Pet sati pregovora u Kremlju – Rusi i Amerikanci oprezni optimisti, rat u Ukrajini se nastavlja

RTS pre 1 sat
Dablin daje Ukrajini novac za "neubojitu" vojnu pomoć: Dodatni iznos je u visini 9,3 odsto godišnjeg vojnog budžeta

Dablin daje Ukrajini novac za "neubojitu" vojnu pomoć: Dodatni iznos je u visini 9,3 odsto godišnjeg vojnog budžeta

Kurir pre 50 minuta
(Uznemirujuće) Ukrajinac koji je ubio razbojnike dobio 25 godina zatvora! Oteli mu 35.000 evra, on ih pregazio, a turski sud…

(Uznemirujuće) Ukrajinac koji je ubio razbojnike dobio 25 godina zatvora! Oteli mu 35.000 evra, on ih pregazio, a turski sud ga poslao na dugačku robiju

Kurir pre 1 sat
Moskva nije spremna ni na kakav ustupak! Zvaničnik NATO: Rusija održava svoje teritorijalne zahteve

Moskva nije spremna ni na kakav ustupak! Zvaničnik NATO: Rusija održava svoje teritorijalne zahteve

Kurir pre 1 sat
Avanture mačka Teodosa: Zaboravljen u vozu, proputovao skoro celu Rusiju

Avanture mačka Teodosa: Zaboravljen u vozu, proputovao skoro celu Rusiju

Politika pre 1 sat