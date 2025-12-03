Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Sastanak u Kremlju delegacija Rusije i SAD o okončavanju skoro četvorogodišnjeg rata u Ukrajini bio je „produktivan, ali još ima mnogo posla“, rekao je noćas novinarima Jurij Ušakov, viši savetnik predsednika Vladimira Putina.

Putin se sastao sa Stivom Vitkofom, izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom. Razgovor u okviru obnovljenog napora Trampove administracije da posreduje u mirovnom sporazumu, počeo je u utorak oko 19.40, a završio se pet sati kasnije, oko jedan sat posle ponoći, u sredu. Obe strane su se složile da ne otkrivaju suštinu razgovora. Pre nekoliko dana su američki zvaničnici razgovarali sa ukrajinskim timom na Floridi, u SAD,