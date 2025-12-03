Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Danas pre 27 minuta  |  Beta
Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Sastanak u Kremlju delegacija Rusije i SAD o okončavanju skoro četvorogodišnjeg rata u Ukrajini bio je „produktivan, ali još ima mnogo posla“, rekao je noćas novinarima Jurij Ušakov, viši savetnik predsednika Vladimira Putina.

Putin se sastao sa Stivom Vitkofom, izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom. Razgovor u okviru obnovljenog napora Trampove administracije da posreduje u mirovnom sporazumu, počeo je u utorak oko 19.40, a završio se pet sati kasnije, oko jedan sat posle ponoći, u sredu. Obe strane su se složile da ne otkrivaju suštinu razgovora. Pre nekoliko dana su američki zvaničnici razgovarali sa ukrajinskim timom na Floridi, u SAD,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Beta pre 42 minuta
Prva reakcija Rusije nakon sudbonosnog sastanka sa Amerikancima: Jedan detalj otkriva šta se dogodilo iza zatvorenih vrata?!

Prva reakcija Rusije nakon sudbonosnog sastanka sa Amerikancima: Jedan detalj otkriva šta se dogodilo iza zatvorenih vrata?!

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Šta se ovo dešava na sastanku Putina i Trampovih ljudi?! Predsednika Rusije dugo nismo videli ovakvog, čitav…

(Foto, video) Šta se ovo dešava na sastanku Putina i Trampovih ljudi?! Predsednika Rusije dugo nismo videli ovakvog, čitav svet gleda u njegovo lice i strepi

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Beta pre 42 minuta
Era globalnog nereda

Era globalnog nereda

Radar pre 52 minuta
Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Danas pre 27 minuta
Snimak brutalnog ubistva albanskog biznismena Napadač prišao kolima, pa pucao u njega: Ostavio ga da umre na pumpi, policija…

Snimak brutalnog ubistva albanskog biznismena Napadač prišao kolima, pa pucao u njega: Ostavio ga da umre na pumpi, policija traga za ključnom osobom (foto, video)

Blic pre 47 minuta
(Video) Ako krećete put Grčke, dobro se spremite! Haos ne jenjava: Potpuna blokada na Evzoniju

(Video) Ako krećete put Grčke, dobro se spremite! Haos ne jenjava: Potpuna blokada na Evzoniju

Blic pre 31 minuta