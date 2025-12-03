Avanture mačka Teodosa: Zaboravljen u vozu, proputovao skoro celu Rusiju

Mačak po imenu Teodos, kog je vlasnica izgubila u vozu, uspeo je da pređe skoro celu Rusiju – od Moskve do Amurske oblasti – pre nego što se vratio kući

Do nemilog događaja je došlo tokom putovanja jedne Moskovljanke, Elvire, koja se vraćala iz Udmurtije kući. Na putu ka Kazanju pustila je Teodosa da prošeta kroz vagon, ali ga ubrzo nije mogla pronaći, pa je morala da nastavi put bez njega. Kasnije se ispostavilo da mačak nije ni napustio voz – sakrio se u vagonu. Kada se voz nalazio u blizini Tinde, pronašao ga je kondukter. Nisu mogli odmah da ga izvuku – nije hteo da napusti svoje skrovište. Zaposleni su našli