Pet sati pregovora u Kremlju – Rusi i Amerikanci oprezni optimisti, rat u Ukrajini se nastavlja

Stavovi Rusije i Sjedinjenih Država o okončanju rata u Ukrajini nisu se približili nakon petočasovnog sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. Putin uputio Trampu prijateljske pozdrave i važne političke signale. Rat se nastavlja.

”Kompromisno rešenje još nije pronađeno”, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, navodeći da neke odredbe američkog plana za okončanje rata u Ukrajini naprosto ne odgovaraju ruskim interesima. Sjedinjene Države su se, definisanjem plana u 28 tačaka i jasnom porukom državnog sekretara Marka Rubija da rusko-ukrajinski sukob ”nije američki rat”, nadale da će postaviti osnove za skori prekid rata, u kojem su od 2022. godine stradale desetine hiljada ljudi. ”Još nismo