Francuska priznala državu Palestinu

Predsednik Francuske Emanuel Makron potvrdio je da će njegova vlada zvanično priznati palestinsku državu, pridružujući se tako talasu zemalja koje su to učinile u poslednjim nedeljama.

Makron je to rekao prilikom govora u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, prenosi BBC. Pre nego što je objavio priznanje Palestine, predsednik Francuske je pred UN-om rekao da je došlo vreme da se zaustavi rat u Gazi i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje drži Hamas. Istakao je da je svet "samo nekoliko trenutaka" udaljen od propuštanja prilike za mir, i dodao: „Više ne možemo da čekamo.“ Makron je osudio napade od 7. oktobra i rekao da želi da vidi mir u regionu