GSP: Bez gužvi u Beogradu, završena druga faza radova na Slaviji

N1 Info pre 8 minuta  |  Tanjug
Saobraćaj u Beogradu ovog jutra se odvija nesmetano, a vozila gradskog prevoza saobraćaju po uobičajenom rasporedu za ponedeljak, rečeno je Tanjugu iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd.

Kako su dodali, završena je druga faza radova na trgu Slavija, a naredna počinje 27. septembra i trajaće do 29. septembra. Tokom izvođenja radova privremeno su ukinute tramvajske linije 9L, 10 i 14. Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se na gradskim mostovima, prvenstveno na mostu Gazela, Brankovom i Pančevačkom mostu, kao i na moto-putu kroz grad i na Autokomandi.
