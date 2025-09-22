Gsp o stanju na ulicama Beograda ovog jutra Tri linije ne saobraćaju, a evo da li ima gužvi

Saobraćaj u Beogradu ovog jutra se odvija nesmetano, a vozila gradskog prevoza saobraćaju po uobičajenom rasporedu za ponedeljak, rečeno je Tanjugu iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd

Kako su dodali, završena je druga faza radova na trgu Slavija, a naredna počinje 27. septembra i trajaće do 29. septembra. Tokom izvođenja radova privremeno su ukinute tramvajske linije 9L, 10 i 14. Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se na gradskim mostovima, prvenstveno na mostu Gazela, Brankovom i Pančevačkom mostu kao i na moto-putu kroz grad i na Autokomandi. BONUS VIDEO