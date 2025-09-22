Gsp o stanju na ulicama Beograda ovog jutra Tri linije ne saobraćaju, a evo da li ima gužvi

Alo pre 1 sat
Gsp o stanju na ulicama Beograda ovog jutra Tri linije ne saobraćaju, a evo da li ima gužvi

Saobraćaj u Beogradu ovog jutra se odvija nesmetano, a vozila gradskog prevoza saobraćaju po uobičajenom rasporedu za ponedeljak, rečeno je Tanjugu iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd

Kako su dodali, završena je druga faza radova na trgu Slavija, a naredna počinje 27. septembra i trajaće do 29. septembra. Tokom izvođenja radova privremeno su ukinute tramvajske linije 9L, 10 i 14. Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se na gradskim mostovima, prvenstveno na mostu Gazela, Brankovom i Pančevačkom mostu kao i na moto-putu kroz grad i na Autokomandi. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Saobraćaj u centru Beograda izmenjen zbog relija slavnih

Saobraćaj u centru Beograda izmenjen zbog relija slavnih

Beta pre 1 sat
Saobraćaj u centru Beograda izmenjen zbog relija slavnih

Saobraćaj u centru Beograda izmenjen zbog relija slavnih

Radio sto plus pre 39 minuta
Gazela krcata, brankov poluprazan: Evo kakvo je stanje prvog radnog dana u nedelji na beogradskim ulicama

Gazela krcata, brankov poluprazan: Evo kakvo je stanje prvog radnog dana u nedelji na beogradskim ulicama

Kurir pre 9 minuta
GSP: Bez gužvi u Beogradu, završena druga faza radova na Slaviji, popodne - obustava saobraćaja u centru

GSP: Bez gužvi u Beogradu, završena druga faza radova na Slaviji, popodne - obustava saobraćaja u centru

N1 Info pre 1 sat
GSP: Bez saobraćajnih gužvi, završena druga faza radova na Slaviji

GSP: Bez saobraćajnih gužvi, završena druga faza radova na Slaviji

Euronews pre 1 sat
Gsp: Bez saobraćajnih gužvi, završena druga faza radova na Slaviji

Gsp: Bez saobraćajnih gužvi, završena druga faza radova na Slaviji

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSP

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Posečena stabla "prijateljstva sa Azerbejdžanom" na Ušću, građani sumnjaju - zbog vojne parade

(VIDEO) Posečena stabla "prijateljstva sa Azerbejdžanom" na Ušću, građani sumnjaju - zbog vojne parade

N1 Info pre 4 minuta
Pregled berze - Kina prestiže SAD, Apple ispod očekivanja, srebro nadmašuje zlato

Pregled berze - Kina prestiže SAD, Apple ispod očekivanja, srebro nadmašuje zlato

Bloomberg Adria pre 4 minuta
Preminuo novinar Dragan Miljković

Preminuo novinar Dragan Miljković

Naissus info pre 4 minuta
Prečišćivači vazduha postavljeni u svim vrtićima i školama u Beogradu

Prečišćivači vazduha postavljeni u svim vrtićima i školama u Beogradu

Sputnik pre 4 minuta
Svetski dan podizanja svesti o prevenciji padova: Drugi vodeći uzrok smrti od nenamernih povreda

Svetski dan podizanja svesti o prevenciji padova: Drugi vodeći uzrok smrti od nenamernih povreda

N1 Info pre 49 minuta