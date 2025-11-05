BLOG UŽIVO Puni se Ćacilend: Velike kolone građana idu ka gradu, Dijana Hrka se obratila okupljenima

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, četvrti dan štrajkuje glađu.

Dolazak ispred parlamenta za danas najavili su studenti, zborovi građana, vaspitači..., a sve je više gimnazijalaca koji pružaju podršku Hrki i najavljuju blokade škola. Od 17 sati ispred Skupštine Srbije skup organizuje i Srpska napredna stranka. Sve informacije pratite na našem BLOGU UŽIVO. U Kragujevcu su se, na poziv zborova, odazvali građani ovog grada i okupili se na Đačkom trgu u 18 sati. Takođe, u Novom Sadu je iz istog razloga najavljeno okupljanje u 19