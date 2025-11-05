uživo Jake policijske snage u centru Beograda: Pristalice vlasti sa jedne strane, skup podrške Hrki sa druge

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, već četvrti dan štrajke glađu u blizini Doma Narodne skupštine, tražeći istinu i odgovornost za padu nadstrešnice, oslobađanje svih studenata i raspisivanje izbora.

U znak podrške Hrki od jutros se okupljaju građani, ispred Skupštine Srbije je mirno, a saobraćaj u Takovskoj ulici i Bulevaru kralja Aleksandra normalno se odvija. Šator Dijane Hrke nalazi se na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra. I sinoć su građani koji pružaju podršku Hrki blokirali Takovsku ulicu kod Glavne pošte, dok su iz šatorskog naselja pristalice vlasti puštale muziku. Okupljeni su nezadovoljstvo izražavali povicima, pištaljkama i skakanjem,