Podrška za Dijanu Hrku ispred Skupštine, okupljanje i u Ćacilendu: Pozivi na mir pred skup u 17 sati (BLOG)

Novi magazin pre 1 sat  |  N1, Beta, agencije
Podrška za Dijanu Hrku ispred Skupštine, okupljanje i u Ćacilendu: Pozivi na mir pred skup u 17 sati (BLOG)

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, u blizini Skupštine Srbije.

Od nedelje, kada je započela taj štrajk, iz revolta što zahtevi studenata nisu ispunjeni, sa njom su građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend. Poslednje tri večeri zabeleženi su incidenti, a pristalice vlasti su, uprkos bolu majke stradalog, puštali muziku sa ozvučenja. Ona je u utorak za N1 rekla da je dobro, kao i da je "njen narod uz nju". Istakla je da neće nasilje. "Ne želimo nasilje, ljudi su tu da podrže mene, skandiraju moje
Koga štite pripadnici MUP-a kod Ćacilenda: "To je odmetnuti deo policije, huligani"

Radio 021 pre 2 minuta
(BLOG) Podrška za Hrku kod Skupštine, okupljanje i u Ćacilendu: Pristalice SNS organizovano dovoze na skup u 17 sati

N1 Info pre 1 sat
„Rekli su mi da će mi oduzeti sve autobuse. Neka prošire onaj svoj parking, trebaće im“: Cela policijska brigada hapsila…

Nova pre 22 minuta
Nova okupljanja ispred Skupštine: Studenti sa šatorima kreću za Beograd da podrže Hrku, večeras skup pristalica vlasti

NIN pre 1 sat
Šatori solidarnosti: Studenti iz Niša uz Dijanu Hrku tokom štrajka glađu

Vreme pre 3 sata
Zborovi građana pozivaju Nišlije na pružanje podrške Dijani Hrka

Jug press pre 2 sata
"Dijana, stižemo": U Beograd dolaze naprednjaci, ali i studenti, profesori, đaci, zborovi, zdravstveni radnici...

Moj Novi Sad pre 2 sata
Skupština SrbijeŠtrajk glađuskupstinaDijana Hrka

Autobusi sa pristalicama SNS spremni za polazak iz Novog Sada na skup ispred Parlamenta u Beogradu

Beta pre 2 minuta
ANEM: Policija gurnula i ometala u radu novinarku portala Pazovačke.rs

Danas pre 13 minuta
Oglasio se student Sava o zagrljaju s Nadijom iz Novog Pazara: „Nisam znao da to ne smem da uradim, želeo sam da je utešim“…

Nova pre 2 minuta
Cena radova na deonici pruge Beograd – Novi Sad uvećana za više od 130 miliona dolara: Pogledajte spisak podizvođača

Nova pre 8 minuta
Užičani i danas putuju u Beograd da podrže Dijanu Hrku

Ozon press pre 8 minuta