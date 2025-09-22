Mreža za restituciju traži od nadležnih spisak 4,8 miliona nelegalnih objekata u Srbiji

Mreža za restituciju Srbije saopštila je danas da je, nakon najava novih legalizacija odnosno ozakonjenja nelegalne gradnje, te iznetog podatka da u Srbiji sada postoji 4,8 miliona nelegalnih objekata, Ministarstvu građevinarstva i Republičkom geodetskom zavodu uputila zahtev za dostavljanje spiska svih 4,8 miliona nelegalnih objekata.

Kako je navedeno, Mreža za restituciju zatražila je, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, informacije izvoru podataka o 4,8 miliona nelegalnih objekata, spisku nelegalnih objekata sa podacima koji se odnose na katastarsku parcelu, katastarsku opštinu gde se svaki objekat nalazi, kao i vreme uočavanja odnosno registrovanja podatka o objektima. "Uzimajući u obzir da je Republički geodetski zavod prema sopstvenim navodima pouzdana i