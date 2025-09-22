Mreža za restituciju traži spisak svih 4,8 miliona nelegalnih objekata

Nedeljnik pre 2 sata
Mreža za restituciju traži spisak svih 4,8 miliona nelegalnih objekata

Mreža za restituciju Srbije saopštila je danas da je, nakon najava novih legalizacija odnosno ozakonjenja nelegalne gradnje, te iznetog podatka da u Srbiji sada postoji 4,8 miliona nelegalnih objekata, Ministarstvu građevinarstva i Republičkom geodetskom zavodu uputila zahtev za dostavljanje spiska svih 4,8 miliona nelegalnih objekata.

Kako je navedeno, Mreža za restituciju zatražila je, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, informacije izvoru podataka o 4,8 miliona nelegalnih objekata, spisku nelegalnih objekata sa podacima koji se odnose na katastarsku parcelu, katastarsku opštinu gde se svaki objekat nalazi, kao i vreme uočavanja odnosno registrovanja podatka o objektima. „Uzimajući u obzir da je Republički geodetski zavod prema sopstvenim navodima pouzdana i
Novi magazin pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Forbes pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
In medija pre 2 sata
Radio 021 pre 2 sata
