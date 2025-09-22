Nemačka potvrdila podršku rešenju o dve države između Izraela i Palestina

BERLIN - Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful potvrdio je danas da vlada Nemačke i dalje podržava rešenje po modelu dve države za izraelsko-palestinski konflikt i istakao da za Nemačku "priznavanje palestinske države dolazi tek na kraju procesa".

Vadeful je podsetio da proces mora biti postignut kroz pregovore i da ne treba voditi politiku koja bi mogla da izazove prepreke u tom pravcu. "Put dogovora, kompromisa i pregovora ostaje težak, ali Nemačka ga podržava", rekao je Vadeful, prenosi "Špigel". On je istakao da, dve godine nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine na Izrael, još uvek nema izlaza iz sukoba. "Regionu su sada potrebni momentalni prekid vatre, značajno više humanitarne pomoći za ljude u