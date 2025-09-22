Kremlj o izraelsko-palestinskom sukobu

Rusija se zalaže za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dve države, jer je to jedini mogući put, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov. Priznavanje Države Palestine

„Ostajemo privrženi ključnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN i međunarodnoj poziciji o mogućnosti rešavanja palestinsko-izraelskog sukoba na osnovu modela dve države. Zato naš pristup ostaje nepromenjen i polazimo od toga da je to jedini mogući put ka pronalaženju rešenja za ovaj izuzetno složen i dugotrajan sukob“, istakao je portparol Kremlja. Prema njegovim rečima, ovaj sukob danas nalazi se u svojoj najoštrijoj i najtragičnijoj fazi. U nedelju je britanski