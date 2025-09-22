Srednji kurs dinara za evro 117,1771 dinara

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,1771 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar pao je 0,1 odsto i iznosi 99,6489 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,2 odsto, a od početka godine za 12,8 odsto.
