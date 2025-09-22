Koliki je kurs evra danas u Srbiji: Ovo su vrednosti po kojim menjačnice danas prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Koliki je kurs evra danas u Srbiji: Ovo su vrednosti po kojim menjačnice danas prodaju valute

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1771 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar pao je 0,1 odsto i iznosi 99,6489 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,2 odsto, a od početka godine za 12,8 odsto. BONUS VIDEO:
