MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.307. dan. Šef Kremlja Vladimir Putin rekao je da Rusija spremna da nastavi da se pridržava ograničenja u skladu sa sporazumom Novi START još godinu dana nakon 5. februara 2026. godine. Upozorio je da niko ne bi trebalo da sumnja da je Rusija sposobna da odgovori na sve postojeće ili novonastale pretnje, ne rečima, nego vojno-tehničkim merama. Stalno ili povremeno finansijski podržava Oružane snage 77 odsto Ukrajinaca, dok 44 odsto ispitanika podržava vojsku nefinansijski,

- Sikorski zapretio Moskvi u SB UN: Upozoreni ste Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN, upozorio je Rusiju na dalje provokacije protiv zemalja NATO-a. "Niko ne podržava vaše pokušaje da osvojite Ukrajinu i nećemo se zastrašiti. Ako neka druga raketa ili drugi objekat uleti u naš vazdušni prostor, bilo namerno ili slučajno, i bude oboren, a ostaci padnu na teritoriju NATO-a, nemojte dolaziti ovde da se