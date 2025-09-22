UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj ponovo odbacio tvrdnje o narušavanju vazdušnih prostora drugih zemalja; Sikorski zapretio Moskvi u SB UN: Upozoreni ste

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj ponovo odbacio tvrdnje o narušavanju vazdušnih prostora drugih zemalja; Sikorski zapretio Moskvi u SB…

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.307. dan. Šef Kremlja Vladimir Putin rekao je da Rusija spremna da nastavi da se pridržava ograničenja u skladu sa sporazumom Novi START još godinu dana nakon 5. februara 2026. godine. Upozorio je da niko ne bi trebalo da sumnja da je Rusija sposobna da odgovori na sve postojeće ili novonastale pretnje, ne rečima, nego vojno-tehničkim merama. Stalno ili povremeno finansijski podržava Oružane snage 77 odsto Ukrajinaca, dok 44 odsto ispitanika podržava vojsku nefinansijski,

- Sikorski zapretio Moskvi u SB UN: Upozoreni ste Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN, upozorio je Rusiju na dalje provokacije protiv zemalja NATO-a. "Niko ne podržava vaše pokušaje da osvojite Ukrajinu i nećemo se zastrašiti. Ako neka druga raketa ili drugi objekat uleti u naš vazdušni prostor, bilo namerno ili slučajno, i bude oboren, a ostaci padnu na teritoriju NATO-a, nemojte dolaziti ovde da se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Napadnuta Moskva, odjekuju eksplozije! Ukrajinski dronovi oboreni, putnički avioni leteli tik iznad zgrada! (video)

Napadnuta Moskva, odjekuju eksplozije! Ukrajinski dronovi oboreni, putnički avioni leteli tik iznad zgrada! (video)

Kurir pre 12 minuta
U toku je masovan napad na Moskvu: Ruska protivvazdušna odbrana je već oborila 11 dronova (Video)

U toku je masovan napad na Moskvu: Ruska protivvazdušna odbrana je već oborila 11 dronova (Video)

Mondo pre 7 minuta
Moskva napadnuta dronovima; koliko Ukrajinaca podržava vojsku

Moskva napadnuta dronovima; koliko Ukrajinaca podržava vojsku

RTS pre 17 minuta
Gori prestonica Rusije: Moskva pod napadom dronova, odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno VIDEO

Gori prestonica Rusije: Moskva pod napadom dronova, odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno VIDEO

Nova pre 12 minuta
Noćni napad na Moskvu: Ovako ruski vojni avion leti tik iznad zgrada i izbegava ukrajinske dronove

Noćni napad na Moskvu: Ovako ruski vojni avion leti tik iznad zgrada i izbegava ukrajinske dronove

Telegraf pre 17 minuta
Moskva pod udarom dronova; Eksplozije odjekuju u srcu grada FOTO/VIDEO

Moskva pod udarom dronova; Eksplozije odjekuju u srcu grada FOTO/VIDEO

B92 pre 33 minuta
Ukrajinci napali Moskvu Prestonicom Rusije odzvanjaju eksplozije (video)

Ukrajinci napali Moskvu Prestonicom Rusije odzvanjaju eksplozije (video)

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNNATOSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiMoskvaUkrajinaRusijaSB UNhelikopterKijevEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Danasov reporter u Kijevu: Dron je nisko preleteo iznad mene, posle nekoliko sekundi eksplozija potresa hotel

Danasov reporter u Kijevu: Dron je nisko preleteo iznad mene, posle nekoliko sekundi eksplozija potresa hotel

Danas pre 13 minuta
Pilot plakao pred putnicima i otkazao let: Drama na aerodromu u Nici, za dlaku izbegnut sudar: Ruke su mu se tresle, umalo se…

Pilot plakao pred putnicima i otkazao let: Drama na aerodromu u Nici, za dlaku izbegnut sudar: Ruke su mu se tresle, umalo se nije onesvestio

Blic pre 18 minuta
„Svi uzorci testirani u borbenim uslovima“: Ruski mediji o ruskom oružju koje stiže u Srbiju na sajam Partner-2025

„Svi uzorci testirani u borbenim uslovima“: Ruski mediji o ruskom oružju koje stiže u Srbiju na sajam Partner-2025

Danas pre 1 sat
(Video) Snažan udar na Moskvu, gori prestonica Rusije: Odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno

(Video) Snažan udar na Moskvu, gori prestonica Rusije: Odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno

Blic pre 23 minuta
Neredi na propalestinskim demonstracijama u Milanu, povređeno 60 policajaca (VIDEO)

Neredi na propalestinskim demonstracijama u Milanu, povređeno 60 policajaca (VIDEO)

Danas pre 1 sat