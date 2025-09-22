Vanredni sastanak Saveta bezbednosti UN zbog upada ruskih aviona u vazdušni prostor Estonije

NJUJORK - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas vanredni sastanak na zahtev Estonije, nakon što su tri ruska aviona u petak ušla u estonski vazdušni prostor.

''SB UN održaće hitan sastanak kao odgovor na flagrantno kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane Rusije prošlog petka. Ponašanje Rusije je nespojivo sa odgovornostima stalne članice Saveta bezbednosti UN. I takve akcije bi bile neprihvatljive od bilo koje države članice UN'', navodi se u saopštenju Ministarstva. U petak su tri ruska borbena aviona narušila estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo na 12 minuta. Incident je usledio nakon što je 21