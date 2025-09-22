Kim Džong Un: Nabavili smo novo tajno oružje

Severnokorejski lider Kim Džong Un rekao je da je Severna Koreja nabavila novo tajno oružje i postigla značajan napredak u istraživanju i razvoju u oblasti odbrane, prenela je danas državna agencija te zemlje, KCNA.

Prema njegovim rečima, Severna Koreja je ojačala svoju pomorsku moć stvaranjem višenamenskih razarača. Kim je rekao i da su vesti o herojstvu severnokorejskih vojnika koji su učestvovali u operaciji oslobađanja Kurske oblasti u Rusiji izazvale talas patriotskih osećanja i masovni talas dobročinstva za porodice povređenih. Severnokorejski lider je rekao da je otvoren za razgovore ukoliko Sjedinjene Američke Države odustanu od zahteva za denuklearizaciju njegove