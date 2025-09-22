Severna Koreja spremna na razgovore - ali pod jednim uslovom

Severna Koreja spremna na razgovore - ali pod jednim uslovom

Severnokorejski lider Kim Džong Un poručio je da je otvoren za razgovore ukoliko Sjedinjene Američke Države odustanu od zahteva za denuklearizaciju njegove zemlje.

Severnokorejski lider Kim Džong Un poručio je da je otvoren za razgovore ukoliko Sjedinjene Američke Države odustanu od zahteva za denuklearizaciju njegove zemlje. Kim je istakao da nema razloga za izbegavanje razgovora sa SAD ukoliko Vašington prestane da insistira da njegova zemlja digne ruke od nuklearnog oružja, ali je napomenuo da nikada neće odustati od nuklearnog arsenala radi okončanja sankcija, preneo je Rojters pozivajući se na severnokorejske državne
