Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio
M. J. (38) je poginula u nedelju uveče, a njen trogodišnji sin povređen, kada je na njih kolima naleteo vozač u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću. Vozač koji je bio za volanom navodno "pasata" jr pobegao sa mesta nesreće, ali je ubrzo uhapšen. Nesreća se dogodila oko 19 sati, a nesrećna žena je poginula na licu mesta, dok je dete, bez svesti zbrinula Hitna pomoć. Dečak je bio u guralici i on je prvo prebačen u Opštu bolnicu u Šapcu, ali je zbog težine povreda
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je…

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 33 minuta
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u…

Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 1 sat
Uhapšen Vozač koji je pokosio majku sa detetom (3) u bogatiću: Umrla na licu mesta dok je šetala sina: Dečak teško povređen…

Uhapšen Vozač koji je pokosio majku sa detetom (3) u bogatiću: Umrla na licu mesta dok je šetala sina: Dečak teško povređen

Blic pre 2 sata
Majku sa detetom (3) pokosio auto: Užas u centru Bogatića: Žena preminula na licu mesta, dečak bez svesti, vozač pobegao

Majku sa detetom (3) pokosio auto: Užas u centru Bogatića: Žena preminula na licu mesta, dečak bez svesti, vozač pobegao

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Šabacsaobraćajna nesrećaBogatićpoginula

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je…

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 33 minuta
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u…

Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 1 sat
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 43 minuta
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Alo pre 58 minuta
Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Telegraf pre 1 sat