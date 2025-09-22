Slučaj kimel Nova Trampova pretnja: "TV mreže koje su protiv mene bi mogle da izgube licencu"
Telegraf pre 25 minuta | Telegraf.rs
Pisci, glumci i istaknute demokrate osudili su Kimelovu suspenziju
Predsednik SAD Donald Tramp sugerisao je da bi nekim televizijskim mrežama u Americi trebalo "oduzeti licence", dok je podržao američkog medijskog regulatora u sporu oko suspendovanja voditelja kasnovečernjeg programa Džimija Kimela. Televizija ABC skinula je komičara sa programa "na neodređeno vreme" nakon njegovih komentara o ubistvu konzervativnog influensera Čarlija Kirka u Juti prošle nedelje. Kimmel je, kako se čini, sugerisao da je osumnjičeni bio Trampov