Suzana Mančić prišla u Beogradu Stivenu Sigalu: Pitala ga je jedno pitanje, pa objavila zajedničku sliku

Legendarni gumac Stiven Sigal doputovao je nedavno u Beograd zbog snimanja akcionog trilera “Order of the Dragon“, u režiji Vjekoslava Katušina.

Budući da su se on i Suzana Mančić našli na jednom prestoničkom događaju, voditeljka nije želela da propusti priliku te da se slika sa njim. Ona je sliku objavila na društvenim mrežama, a sa pratiocima je podelila to kako je slika nastala. Suzana je priznala da je prišla glumcu i zamolila ga da se slikaju zajedno. - Dobro veče, mogu li da se slikam sa vama? Hvala puno - napisala je Suzana koja nije krila osmeh sa lica. Popularni glumac akcionih hitova se ovim