Veliki požar u Tekerišu: Vatra "progutala" restoran kraj spomenika Cerskim junacima

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs / Prpress
Veliki požar u Tekerišu: Vatra "progutala" restoran kraj spomenika Cerskim junacima
U velikom požaru, koji je večeras izbio u Tekerišu, potpuno je izgoreo kafe-restoran u neposrednoj blizini spomenika Cerskim junacima, prenosi Prpress. Prema informacijama iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu, u gašenju je učestvovalo devet vatrogasaca-spasilaca iz Loznice i Šapca sa četiri vozila. Materijalna šteta je ogromna, a uzrok požara biće utvrđen istragom. (Telegraf.rs / Prpress)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Požar u Tekerišu: Restoran kod spomenika Cerskim junacima potpuno izgoreo

Požar u Tekerišu: Restoran kod spomenika Cerskim junacima potpuno izgoreo

Blic pre 48 minuta
Veliki požar na Tekerišu, izgoreo restoran: Vatrena stihija progutala objekat, uprkos borbi velikog broja vatrogasaca (foto)

Veliki požar na Tekerišu, izgoreo restoran: Vatrena stihija progutala objekat, uprkos borbi velikog broja vatrogasaca (foto)

Kurir pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacLoznicapožartekeriš

Regioni, najnovije vesti »

Višečasovni prekidi struje u Velikim Pčelicama i Opornici

Višečasovni prekidi struje u Velikim Pčelicama i Opornici

RTK pre 43 minuta
Požar u Tekerišu: Restoran kod spomenika Cerskim junacima potpuno izgoreo

Požar u Tekerišu: Restoran kod spomenika Cerskim junacima potpuno izgoreo

Blic pre 48 minuta
Veliki požar na Tekerišu, izgoreo restoran: Vatrena stihija progutala objekat, uprkos borbi velikog broja vatrogasaca (foto)

Veliki požar na Tekerišu, izgoreo restoran: Vatrena stihija progutala objekat, uprkos borbi velikog broja vatrogasaca (foto)

Kurir pre 43 minuta
Veliki požar u Tekerišu: Vatra "progutala" restoran kraj spomenika Cerskim junacima

Veliki požar u Tekerišu: Vatra "progutala" restoran kraj spomenika Cerskim junacima

Telegraf pre 1 sat
Umro Jovan Pavlović Bojadžić

Umro Jovan Pavlović Bojadžić

Telegraf pre 1 dan