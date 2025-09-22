Veliki požar u Tekerišu: Vatra "progutala" restoran kraj spomenika Cerskim junacima

U velikom požaru, koji je večeras izbio u Tekerišu, potpuno je izgoreo kafe-restoran u neposrednoj blizini spomenika Cerskim junacima, prenosi Prpress. Prema informacijama iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu, u gašenju je učestvovalo devet vatrogasaca-spasilaca iz Loznice i Šapca sa četiri vozila. Materijalna šteta je ogromna, a uzrok požara biće utvrđen istragom. (Telegraf.rs / Prpress)