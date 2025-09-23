Evropski kupci su skloniji kineskim nego američkim automobilima

Kao deo veće studije, firma za istraživanje tržišta Escalent ispitala je stavove kupaca automobila u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji i Italiji.

Rezultati pokazuje dramatičnu promenu u stavovima ljudi prema kineskim automobilima. Čak 47 posto ispitanika kaže da bi razmislilo o kupovini kineskog automobila, dok bi 44 posto razmislilo o američkom automobilu. To je oštra promena u odnosu na prošlu godinu, kada bi samo 31 posto preferiralo kineske automobile, a čak 51 posto američke, prenosi Revija HAK. Poverenje u kineske marke je takođe poraslo, mada se mora reći da je nisko: 19 posto sada veruje robi iz