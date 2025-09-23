Počelo saniranje ulica oštećenih tokom vojne parade
Beta pre 2 sata
Jutros su ekipe preduzeća "Beograd put" počele sanaciju asfalta na trasi gde se odvijala vojna parada "Snaga jedinstva".
Saobraćaj se ne odvija u Bulevaru Nikole Tesle, a linije gradskog prevoza voze izmenjenom trasom, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).
Radovi bi trebalo da budu završeni do četvrtka, 25. septembra.
Vojna parada "Snaga jedinstva" održana je u subotu kod Palate Srbija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
(Beta, 23.09.2025)