Počelo saniranje ulica oštećenih tokom vojne parade

Jutros su ekipe preduzeća "Beograd put" počele sanaciju asfalta na trasi gde se odvijala vojna parada "Snaga jedinstva".

Saobraćaj se ne odvija u Bulevaru Nikole Tesle, a linije gradskog prevoza voze izmenjenom trasom, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Radovi bi trebalo da budu završeni do četvrtka, 25. septembra.

Vojna parada "Snaga jedinstva" održana je u subotu kod Palate Srbija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.